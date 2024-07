Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Roxana, de 30 años, que vive en La Victoria.

Roxana (30 años, La Victoria). Doctora Magaly, quiero empezar esta carta contándole que soy una mujer trabajadora, inteligente, con sentido del humor y guapa, con mala suerte en el amor. No sé si hago malas elecciones o solo me he topado con puro mal hombre, pero todas mis parejas me han engañado. Mi última relación fue con un compañero de trabajo que resultó estar comprometido con otra compañera de la oficina. Fue tremendo fiasco.

Quedé decepcionada de los hombres. Sin embargo, tengo un sueño que quisiera hacer realidad, y es el de ser mamá. Como no tengo pareja, y tampoco hay alguien que me interese, le pedí a un buen amigo tener un hijo juntos. Le dije que él no tendría que preocuparse por pasar pensión, yo me haría responsable de todo. Conozco a Sebastián desde el colegio. Él es un buen chico, inteligente, educado y también está guapo. Salimos un tiempo cuando estábamos en la universidad, pero preferimos seguir como amigos.

Cuando le dije a Sebas para ser padres, inmediatamente me dijo que sí. Confieso que me sorprendió su rápida respuesta, pero me alegró que me apoyara en esto que es importante para mí. Sin embargo, creo que ahora está arrepentido. Ha pasado un mes desde que le hice la propuesta y cuando lo llamé para coordinar los detalles para lograr el embarazo me dice que no tiene tiempo, que mejor esperemos. Doctora, yo no quiero esperar, ya me hice todos los exámenes y estoy lista, pero Sebas parece que ya no quiere, ¿qué hago?

CONSEJO

Querida Roxana, si realmente estás decidida a ser mamá, mejor busca otros medios para quedar embarazada. Puedes optar por una inseminación artificial. Ya no es necesario tener pareja para concebir un hijo. En cuanto a Sebastián, lo mejor es que no le insistas, si realmente él estuviera dispuesto a apoyarte ya lo hubiera hecho. No lo juzgues, solo pasa la página. Suerte.