Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Diana, de 30 años, que nos escribe desde San Borja.

Doctora Magaly Moro, siento que con mi esposo nuestras conversaciones casi siempre terminan en los mismos temas, como el dinero, la ropa de los niños o los gastos de la casa. Antes hablábamos de sueños, planes o cosas divertidas, pero ahora todo gira en torno a obligaciones y responsabilidades, y ya casi no compartimos risas ni momentos íntimos.

Incluso los fines de semana se llenan de compras, tareas del hogar y trámites, y siento que nuestros momentos juntos ya no tienen la chispa que los hacía especiales. Me preocupa que la relación se reduzca solo a organizar la casa, pagar las cuentas y cumplir responsabilidades, sin espacio para disfrutar, reírnos o simplemente relajarnos juntos.

Es más, nuestros momentos románticos y de pasión cada vez son más esporádicos y van quedando como lindos recuerdos que extraño tanto.

Quisiera que pudiéramos recuperar la diversión, la complicidad y esos pequeños gestos que nos unieron al principio, aunque sean por pocos minutos cada día. Que podamos mirarnos, abrazarnos o decirnos algo bonito sin que todo sea planificar o resolver problemas sería maravilloso para mí y nuestra relación. ¿Cómo puedo hacer para que volvamos a sentirnos cerca y disfrutar de nuestro tiempo juntos sin que se sienta forzado?

CONSEJO

Diana, cuéntale cómo te hace sentir todo esto sin que parezca culpa. Aprovechen unos cuantos minutos cada día para hablar de cosas ligeras o hacer algo divertido solo por placer, como recordar algo gracioso, salir un ratito o escuchar música juntos. La idea es relajarse y disfrutar de pequeños momentos, y todo irá mejorando.