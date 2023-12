Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Sara, de 49 años, que vive en Independencia:

Doctora, desde hace tiempo quiero escribirle, aunque tenía miedo que pensara que era una mala mujer. Pero ya no puedo más, necesito saber si realmente mis reclamos a mi pareja están fuera de lugar.

Hace 10 años inicié una relación con Roberto. No somos casados, pero convivimos. Mi Rober es un buen hombre, trabajador, fiel y muy detallista, pero lo que no tolero es que siga manteniendo al vago de su hijo. ¿Puede creer que tiene 35 años y sigue pidiéndole dinero a su padre?

Yo estaba consciente que, si iniciaba una relación con una persona con hijos, ellos serían su prioridad pero, en este caso, me parece una completa desconsideración que mi pareja siga velando por un chico irresponsable, que no estudia ni trabajo, sin ningún meta por delante. Lo peor de todo es que le gusta malgastar el dinero en fiestas, tragos y mujeres. No le importa en lo absoluto todo el sacrificio y esfuerzo que hace su papá.

Debido a esta situación, muchas veces yo asumo gastos en la casa que no me competen, pero cuando veo que Roberto se mata trabajando, prefiero ayudarlo para que pueda pagar sus préstamos y gastos.

Señora Moro, estoy aburrida de esto, no obstante, cuando le reclamo algo a mi pareja, me responde que él jamás de desentenderá de su hijo. Yo solo pido que le ponga límites. ¿Qué hago? Ayúdeme, por favor.

CONSEJO

Estimada Sara, no considero que seas una mala persona por los reclamos que le haces a tu pareja. Roberto está cometiendo un error gravísimo al mantener a un hombre adulto al que no le ha inculcado ninguna responsabilidad. Te aconsejo que nuevamente hablas con tu pareja sobre cómo te afecta esta situación. Si se niega a llegar a un acuerdo, evalúa si quieres seguir a su lado o no.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe

