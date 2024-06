Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Paloma, de 37 años, que vive en San Borja:

Doctorcita, jamás imaginé que el hombre que juró amarme, cuidarme y respetarme, hoy me haga la vida a cuadritos. Mi exesposo se la pasa amenazándome con quitarme a mis hijos si no vuelvo con él.

Me siento muy asustada porque él es abogado y, además, tiene una buena situación económica. En cambio, yo solo soy ama de casa. Me casé con Iván a los 18 años y me entregué por completo a mi hogar.

No sabe cómo me arrepiento de no haber estudiado una carrera. Lamentablemente, todas las veces que intenté hacer algo, como estudiar o trabajar, mi pareja se oponía rotundamente. “Acá no te falta nada, vives como reina, no tienes motivos para exponerte y que te esté piropeando cualquier adefesio”, me decía Iván.

Por muchos años he vivido completamente sometida, pero me cansé y por eso decidí separarme del padre de mis hijos. Al principio, le pedí que cambiara su actitud e intentemos llevar una relación más sana, pero me mandó a rodar.

Señora Moro, él quiere regresar conmigo, pero siendo el mismo patán de siempre y no deseo volver a vivir ese infierno. Por favor, dígame qué puedo hacer. Me muero si me quitan a mis hijos. Estoy harta de ser chantajeada tan vilmente. No obstante, me siento como pocos recursos para defenderme. Estoy desalentada, a veces creo que perderé esta batalla.

CONSEJO

Querida Paloma, me apena mucho que estés siendo víctima de un hombre machista y abusivo, que te quiere dominar a su antojo solo porque dependes de él económicamente. No puedes dejarte amilanar, por el contrario, demuestra que eres valiente. Busca el apoyo de familia, amigos e intenta, de acuerdo a tus posibilidades, tener una buena defensa legal. Suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe