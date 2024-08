Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Juliana, de 25 años, quien me escribe desde San Miguel:

Doctora Magaly, creo que el amor no es para mí. Llevo mucho tiempo soltera y cuando por fin creí haber encontrado a mi media naranja, él decide irse a vivir al extranjero.

Conocí a Martín hace tres meses, mi mejor amiga nos presentó en una reunión en su casa. Desde que lo vi me gustó mucho. Congeniamos muy bien y no tardó en invitarme a salir. Entre salida y salida, fue naciendo un sentimiento muy lindo entre los dos. Al menos yo sentía que me estaba enamorando de él.

Después de dos meses de estar saliendo, nos besamos por primera vez. Fue en la puerta de mi casa. Fue tan tierno, que me sentía en las nubes. Después de eso pensé que me pediría para ser enamorados, pero no fue así. Sin embargo, seguíamos saliendo.

Luego de una semana de ese primer beso me dijo que quería conversar conmigo. Doctora, pensé que por fin me pediría ser su enamorada. Estaba muy ilusionada. Pero no fue así. Martín me citó para contarme que se iba a Estados Unidos y no pensaba volver. Sentí que me partía el corazón.

Solo atiné a desearle buena suerte. Martín viaja a fines de septiembre y me ha pedido seguir saliendo hasta que se vaya del país. No sé si aceptar su propuesta o alejarme de él. Realmente lo quiero, doctora, pero tengo miedo de salir lastimada. Martín no me ha pedido irme con él, aunque tampoco podría hacerlo, acá tengo un buen trabajo; en cambio él está yendo a probar suerte. ¿Qué hago, doctora?

CONSEJO

Querida Juliana, analiza lo que sientes. Si realmente crees que seguir viendo a Martín te hará daño, es mejor que cortes todo contacto con él. Pero si lo que sientes por él es tan fuerte, tienes que decírselo, tal vez puedan acordar seguir con su relación a distancia y reencontrarse en un futuro. No te alejes de él sin darle una explicación, ambos deben ser sinceros. Suerte.