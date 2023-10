Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Lorena, de 33 años, que vive en Callao:

Hola señora Moro. Antes que nada, ruego al cielo que pueda responder mi carta porque es la única persona a la que le estoy confiando algo tan personal y vergonzoso. Resulta que me siento extremadamente atraída por Salvador, el medio hermano de mi prometido.

Mi novio, Rubén, casi nunca me habló de él. Yo no lo conocía porque Salvador vivía en el extranjero, pero hace poco llegó e Argentina. Por la crisis económica de ese país, ha decidido regresar a Perú y está planeando abrir un restaurante acá.

La primera vez que lo vi fue en el almuerzo de bienvenida que organizó la familia de Rubén. Me quedé impactaba con su porte y hermosos ojos verdes, pero cuando conversé con él me pareció mucho más atractivo. Es un chico inteligente, centrado, ocurrente y muy caballeroso. Le comenté que soy psicóloga, pero amaba cocinar y, a partir de ahí, no paramos de conversar.

Luego, he vuelto a ver a Salvador en otras reuniones familiares y he comprobado que me gusta demasiado. No obstante, él jamás me ha pedido mi número de celular ni me ha agregado en redes. Prácticamente, vivo rogando que haya otra reunión familiar para volverlo a ver.

Ahora ya no veo a Rubén de la misma manera. ¿Sería mala idea terminar con él para después acercarme a Salvador? Doctora Moro, no dejo de pensar en ese chico.

CONSEJO

Estimada Lorena, la atracción física hacia una persona es pasajera. Solo has visto a Salvador cuatro veces, no conoces realmente cómo es su forma de ser. Me parece muy precipitado que dejes tu relación estable con Rubén solo porque te sientes deslumbrada por su medio hermano. Piensa bien las cosas. Una mala decisión podría generarte mucho dolor. Suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe