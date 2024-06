Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Rebeca, de 40 años, que vive en Surquillo.

Rebeca (40 años, Surquillo). Doctora, le escribo con la ilusión de que pueda darme un consejo que me ayude a definir mi situación sentimental. Le cuento que conocí a Álvaro cuando estaba en la universidad, en el año 2004, un amigo en común nos presentó. Me pareció un chico guapo. Él es alto, delgado y tiene una linda sonrisa.

Inmediatamente lo busqué por Facebook y le envié una invitación de amistad. Después de eso no supe nada de él, hasta el año 2019, cuando me llegó una notificación de que Álvaro había aceptado mi solicitud. Grande fue mi sorpresa. Empecé a revisar sus fotos y vi que estaba más guapo de como lo recordaba. Los años le habían asentado muy bien. Empezamos a escribirnos y darnos “likes”. Él, muy educado, siempre contestaba mis comentarios. Sin darme cuenta, me empecé a ilusionar con él.

Con excusas, intenté concretar una cita con Álvaro, pero no se pudo. No sé si él realmente estaba ocupado como me dijo o en el fondo solo me daba excusas porque no quería salir conmigo.

Seguimos hablando por mensajes en Messenger, no me he atrevido a pedirle su número de celular. Aunque él tampoco ha intentado pedir el mío. Doctora, creo que en el fondo yo no le intereso a Álvaro, pero él a mí me gusta mucho y quisiera conocerlo más. ¿Qué hago para llamar su atención y lograr que me invite a salir?

CONSEJO

Querida Rebeca, creo que estás demasiado ilusionada con Álvaro y eso no es bueno porque, por lo que me cuentas, él no te ha demostrado que le interesas, más allá de tener una amistad. Creo que es mejor que dejes de escribirle y te olvides de él. Podrías estar perdiendo la oportunidad de conocer a otro chico por estar pensando en él. Suerte.