Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Alejandro, de 55 años, que vive en San Juan de Miraflores.

Alejandro (55 años, San Juan de Miraflores). Señora Moro, estoy a punto de explotar y de cometer una locura. Aurora, mi mujer desde hace 15 años, me ha humillado delante de mis amigos.

Al inicio, no le tomé demasiada importancia, incluso lo veía con humor hasta que sus juegos de manos, poco a poco, comenzaron a perder el control. He tratado de ponerle paños fríos al asunto y poner buena cara frente a los demás, pero en el barrio me siento avergonzado.

Le cuento que cuando conocí a Patricia era muy dulce, incapaz de levantarle la voz a alguien. Estaba terminando sus estudios de Educación Inicial y empezamos a salir, a pesar de que su familia era un poco difícil de tratar, sobre todo su mamá.

Me cautivó desde el primer día y aún creo que la amo. Digo “creo” porque desde que cambió su forma de ser, he pensado más de una vez en terminar con la relación. En una oportunidad, con un grupo de amigos organizamos una reunión para ver la Eurocopa, pero cuando le comenté a Patricia, se desesperó y me dijo que “seguro vas a ver a otra mujer”.

A pesar de ese incidente decidí ir a mi reunión. Grande fue mi sorpresa cuando apareció de la nada con una sartén en la mano, me dijo que nos fuéramos a la casa. Creo que a Patricia le ha llegado la menopausia, pero se resiste a visitar a un especialista. La verdad me siento desesperado y mi paciencia se está agotando. Doctora, ¿qué debo hacer?

CONSEJO

Querido Alejandro, es probable que lo de ella sea un cambio hormonal debido a su edad. Sin duda, necesita de todo tu apoyo emocional para acudir a un especialista. Si se resiste, coméntale que no estás dispuesto a tratar sus maltratos y humillaciones, que mereces respeto y le estás dando la oportunidad de salvar la relación. Saludos.