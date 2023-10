Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Rocío, de 45 años, que vive en Magdalena:

Doctora Magaly, me encuentro bastante preocupada por el comportamiento de mi esposo en nuestra vida sexual. Pedro y yo nos casamos hace cuatro años y, aunque soy muy feliz a su lado, no entiendo por qué a mi pareja solo le apetece tener relaciones en la madrugada.

Al principio, no le presté mucha atención a esta inclinación que tenía por el sexo después de la medianoche. Como comprenderá, los recién casados tienen una actividad sexual bastante activa. No obstante, con el pasar del tiempo me di cuenta que a Pedro solo le gustaba ese horario para la intimidad.

En más de una ocasión he intentado tener relaciones sexuales con mi pareja en la mañana, tarde o antes de las 12 de la noche, pero siempre noto que lo hace rápido y sin ganas. No lo disfruto. Pero si es en la madrugada, mi marido está lleno de pasión.

Yo disfruto ese lado salvaje, pero no siempre tengo la energía ni el humor para que mi esposo me despierte y hagamos el amor a altas horas de la noche. Ya he conversado con él ese tema, sin embargo, no he notado ningún cambio.

Doctora, a veces estoy muy cansada por el trabajo, los quehaceres del hogar o las preocupaciones familiares y tener relaciones en la madrugada se está convirtiendo en mi castigo. ¿Qué hago? Ayúdeme.

CONSEJO

Estimada Rocío, tu malestar es comprensible. Para llevar una vida sexual saludable, es importante que ambas personas se sientan cómodas con cada cosa que hagan. Al parecer, Pedro solo está pensando en su satisfacción y no en la tuya. Vuelve a conversar con él y proponle llegar a un acuerdo con el que los dos estén de acuerdo. El egoísmo puede desgastar su relación. Suerte.

