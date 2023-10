Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Susana, de 60 años, que vive en Breña:

Estimada doctora Magaly, me da gusto comunicarme con usted. Le escribo porque necesito un consejo suyo.

Le cuento qué pasa. Soy una mujer de 60 años recién cumplidos. A mi edad estoy enfocada en mi bienestar integral, esto implica mi salud emocional. No quiero problemas de ningún tipo, menos de índole amoroso que son los más complicados de resolver y que causan un gran sufrimiento.

Por eso hace años decidí no relacionarme sentimentalmente con alguien. Sin embargo, a veces es difícil mantenerse firme en esta decisión. ¿Por qué? Resulta que tengo varios pretendientes, algunos de mi edad y otros mucho menores que yo. Me llaman y me escriben para invitarme a salir. Algunos son exparejas y otros vecinos.

A todos les he dicho que no puedo salir porque estoy enferma, ocupada, cansada, etc. Siempre invento un pretexto para no verlos. Le he contado a mis amigas de mis pretendientes y me han dicho que salga con ellos, incluso con los más jóvenes, que me dé una oportunidad en el amor.

Enviudé hace tres años. Mis hijos son adultos. Viven de sus profesiones. Así que decidí no preocuparme tanto por ellos. He estado viviendo una vida relajada estos años, pero a raíz de los consejos de mis amigas me ha entrado la duda de si estoy haciendo bien en negarme a tener una cita amorosa. Quiero estar tranquila, pero tal vez podría tener un poco de acción. ¿Usted qué opina? Aconséjeme, por favor.

CONSEJO

Estimada Susana, entiendo tus dudas. Opino lo mismo que tus amigas. No pierdes nada con aceptar una cita. Sin embargo, te aconsejo que tengas un poco más de cautela con tus pretendientes jóvenes. Date la oportunidad de conocer a más personas. Considero que te falta mucho por vivir. Con tu experiencia de vida sabrás sortear las dificultades que surjan.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe