Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Lorena, de 40 años, que vive en Pueblo Libre:

Doctora Moro, me siento una mujer desdichada por todo lo que me está pasando últimamente. Hace varios años que estoy soltera y anhelo encontrar al amor de mi vida, sin embargo, en esa búsqueda solo he sufrido infortunios a causa de hombres mentirosos e infieles.

El problema que me aqueja es que solo me pretenden caballeros comprometidos. No entiendo por qué solo atraigo a sujetos que se encuentran en una relación, eso me hace sentir una mujer con poco valor. Al principio, quise pensar que era casualidad, pero ya van 4 oportunidades en las que he llamado la atención de hombres con pareja.

Lo peor de todo es que esta situación me está generando un trauma porque ya me he ganado un terrible problema con la esposa de un tipejo con el que salí por unos meses. Carlos hasta hablaba de planes a futuro, pero pronto este sueño se convirtió en una pesadilla cuando una mujer me fue a buscar al trabajo y me gritó “robamaridos”. Luego, me enteré que mi saliente tenía 12 años de casados y 3 hijos.

Ahora, cada vez que alguien se interesa en mí, me entra el miedo de que esté comprometido. Y, cuando trato de averiguar más sobre su estado civil, siento que los espanto. ¿Qué me aconseja, doctora? No quisiera convertirme en una loca incapaz de iniciar una relación por todos los miedos que tengo ahora.

CONSEJO

Querida Lorena, me apena mucho lo que has pasado por hombres mentirosos, no obstante, eso no tiene porqué reducir tu valor como mujer. Para tu tranquilidad, lo que te aconsejo es que no te apresures, que vayas poco a poco, antes de dar un siguiente paso. Conoce bien a la persona, añádelo a tus redes sociales y sé minuciosa con sus conductas. Suerte.