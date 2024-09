Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Ana, de 24 años, de Comas:

Doctora Moro, no entiendo por qué si soy tan buena enamorada, detallista, tierna y romántica, siempre elijo sujetos tontos incapaces de consentirme como me gustaría. Ahora mismo me siento muy defraudada de mi novio porque, a pesar que le comenté en más de una ocasión lo feliz que me haría si me regalara girasoles por la popular tradición inspirada en la novela argentina “Floricienta”, pero no sabe lo que pasó. John si me obsequió flores amarillas, pero eran de plástica y estaban sucias y viejas.

Lo más vergonzoso de la situación es que estábamos en un parque y unas chicas se percataron de la situación y se rieron, pero luego me miraron con lástima. Yo recibí el ramo y lo metí en una bolsa negra que le compré a un ambulante.

Mi chico se ofuscó y me reclamó que nunca estaba conforme con mis detalles, ¿puede creerlo? Yo lo amo, pero no me contuve y le dije que un niño tenía más criterio que él y que seguramente esas plantas las había robado de un cementerio. Estaba demasiado enojada porque mi novio es una persona con buenos ingresos económicos, pero ya me he dado cuenta que es un miserable. Al verme tan ofuscada, me pidió perdón y me rogó para ir a una reconocida florería para que eligiera las flores que me gustaran, pero no acepté y me fui a mi casa.

No sé si esté actuando inmadura, pero no he respondido ni sus mensajes ni sus llamadas e, incluso, estoy pensando en terminar la relación porque no estoy dispuesta a soportar un desplante más de este tipo. Su mezquindad y falta de consideración me tiene harta. ¿Qué opina, señora Moro?

CONSEJO

Estimada Ana, entiendo tu malestar, pero si amas a John intenta hablarle una vez más de lo mucho que te molesta su falta de detalles y consideración. No obstante, si sientes que ya le diste varias oportunidades, entonces es momento de cerrar esa página. El amor debe ser recíproco. Evalúa bien las cosas. Te deseo mucha suerte.