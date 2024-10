Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Juan, de 28 años, de Magdalena:

Doctora Magaly, me siento utilizado. Hace un mes conocí a Britany, una chica muy guapa y sexy. Desde que la vi me cautivó su figura perfecta y su largo cabello negro rizado.

Britany es una chica alegre y de gustos finos; siempre viste con ropa de marca. Para impresionarla, cuando la invité a salir por primera vez la llevé a cenar a un restaurante en un hotel muy elegante en San Isidro. La verdad que el dinero no es un problema para mí, gano lo suficiente para llevar una vida holgada y darme mis gustos.

Las cosas con Britany marchaban bien, al menos así lo pensaba. La pasábamos genial, y en la cama era mucho mejor. Britany es puro fuego y me dejaba exhausto. Ella es ardiente y nada tímida en la intimidad, no se hacía problemas en tomar la iniciativa para nuestros encuentros y eso es lo que más me gustaba de ella. Me traía loco.

Pero creo que usó todos sus encantos para embaucarme. La semana pasada salieron a la venta las entradas para el concierto de Shakira. Después de una noche de pasión, Britany me pidió que la lleve. Como yo estaba embobado le dije que sí. El día de la preventa le di mi tarjeta para que compre las entradas. Grande fue mi sorpresa cuando me dijo que solo alcanzó a comprar una, en la zona más cara, porque el sistema no le permitió comprar más.

Desde ese día, Britany está distante. Ya no hemos vuelto a salir y no responde mis mensajes ni llamadas. Doctora, siento que me usó para conseguir las entradas para el concierto de Shakira. ¿Cree que le debo reclamar y pedirle que me pague?

CONSEJO

Querido Juan, creo que te involucraste muy rápido con Britany sin conocerla lo suficiente. Por lo que me cuentas, es obvio que ella solo te utilizó para conseguir la entrada al concierto. Fuiste muy ingenuo. Habla con ella y dile que no puedes costear la entrada y que te la debe pagar. Que esto te sirva de experiencia para no confiar tan rápido en alguien.