Hoy te cuento la historia de Alexia, de 36 años, que vive en Comas:

Señora Moro, le escribo con mucha consternación por la pésima relación que tengo con mi cuñada Belinda. Ella es muy irrespetuosa conmigo y, desde que se mudó al mismo edificio que mi familia, ha sido un dolor de cabeza.

Belinda es hermana de Alberto, mi esposo, y vive al frente de nuestro departamento. Desde que llegó no ha dejado de pedirle a mi pareja que le preste dinero para pintar su casa, renovar sus muebles y otros detalles. La peor parte es que nunca paga sus deudas porque se escuda en que fue la madre para mi esposo cuando su papá los abandonó.

No tendría problema en ayudarla si fuera sincera y una persona honrada. La verdad, no es justo que nosotros trabajemos duro para darle el dinero tan fácilmente a esa mujer. La peor parte es que durante su mudanza sus muebles arañaron toda la puerta de mi departamento y ella se niega a arreglarlo porque dice que ya estaba así.

No se puede razonar con gente así porque siempre cree tener la razón y no me parece que pida dinero para arreglar su casa, pero no quiera reconocer los destrozos que hizo en nuestra puerta. Me enfurece que Alberto le dé la razón todo el tiempo. Me siento sola. ¿Cómo debería accionar para ponerle un freno a esta situación?

CONSEJO

Estimada Alexia, no temas defender tu opinión y resolver problemas cuando piensas que hay una injusticia. Actúa de forma madura y reúnete con tu esposo y Belinda para expresarles a ambos tu incomodidad. Toma al toro por las astas y exige que tu opinión sea tomada en cuenta. Gestiona la reparación de tu puerta y no seas sumisa. Ánimos.

