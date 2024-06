Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Catalina, de 52 años, que vive en San Borja:

Señora Moro, mi relación está yéndose cuesta abajo por una tontera. Resulta que Efraín, mi marido, se la pasa viendo noticias y, últimamente, no me presta nada de atención.

Al inicio, no había notado su indiferencia porque, al menos, mi pareja me respondía cuando le hablaba, un poco cortante, pero me sentía escuchada. No obstante, con el paso de las semanas, las cosas fueron cambiando para mal.

Mi esposo dejó de responder e, incluso, en varias ocasiones me ha pedido, con las manos, que guarde silencio. “Deja de estar hablando como una cotorra e infórmate de todo lo que está pasando en el país”, me dice molesto.

No sé si soy sensible o exagerada, pero su forma de actuar hiere mis sentimientos. No conforme con pedir que no hable, mi marido tampoco quiere que cante ni que escuche música. Ahora pone las noticias a todo volumen y, si hay comerciales, busca otro canal informativo.

A veces siento que mi sola presencia le incomoda y, como excusa, se hace el que ve noticias. Nosotros solíamos ser una pareja conversadora, divertida, las risas no faltaban. Le juro que no entiendo qué ha pasado.

Además, a Efraín siempre le ha gustado estar informado, pero jamás su conducta ha sido tan exagerada como ahora. ¿Qué hago? Me podría aconsejar, por favor.

CONSEJO

Estimada Catalina, definitivamente, tienes que hablar seriamente con tu pareja. Por ninguna razón él puede darte ese trato. Me parece bien que le guste estar informado, pero para cada cosa hay su tiempo. Tu esposo está descuidando tu relación y no está mostrando empatía con tus sentimientos. Exprésale como te sientes e intenten llegar a un acuerdo. Saludos-

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe