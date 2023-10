Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Leandro, de 37 años, que vive en Comas:

Doctora Moro, estoy a punto de terminar mi relación con la mujer que amo porque me exige que tenga una personalidad muy distinta a la mía. He soportado por mucho tiempo sus reproches, pero ya me cansé.

Adriana y yo estamos juntos desde hace un año. Le juro que jamás me había enamorado así de nadie, por esta razón he cedido a tantas cosas que yo mismo me asombro. Por ejemplo, me visto combinando con mi pareja para que haga sus videos en TikTok, reservo cenas románticas con velas y todos en cada aniversario, le dedico publicaciones en mis redes, etc.

Ella sabe cómo convencerme para que cumpla sus caprichos. Y, aunque no me guste mucho, lo hago porque es mi adoración. Sin embargo, desde hace tiempo me pide que sea más tierno.

Señora Moro, yo soy un hombre muy frío, pero he cambiado increíblemente por ella, lamentablemente nada le parece suficiente. Conmigo no van esas huachaferías de hablar como bebé o estar besándola a cada segundo y diciéndole palabras de amor. Para ella eso es ser tierno, para mí es sinónimo de ridiculez.

Ahora está enojada porque no le digo “gatita”. ¿Puede creerlo? He pensado en terminar la relación por más que la ame. Ayúdeme, no quiero perderla, pero no encuentro otra solución. ¿Qué hago? Espero su consejo.

CONSEJO

Estimado Leandro, es probable que tu chica se engría demasiado contigo en vista que complaces todos sus deseos. No obstante, está actuando con mucha inmadurez. Lo que te sugiero es que, antes de terminar la relación, le digas que sientes que no valora todo lo que haces por ella. Recuérdale que cuando una persona te ama te acepta tal y como eres. Suerte.

