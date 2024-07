Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Martín, de 46 años, que vive en Surco.

Doctora Moro, quizás le parezca ridícula mi historia, pero me siento muy celoso de Jefferson Farfán. Resulta que mi novia se ha vuelto fan de su podcast “Enfocados” y todo el tiempo está atenta a las redes sociales de “La Foquita”.

Al principio, a mí también me gustaba mucho ver ese programa. Debo reconocer que Farfán es divertido, ocurrente y tiene bastante carisma. Sin embargo, a medida que veía a mi pareja más y más obsesionada con sus entrevistas y se la pasaba hablando de él todo el tiempo, buscando detalles sobre su vida en internet, empecé a sentirme incómodo.

Cada vez que veo a mi novia, me tiene que contar un nuevo episodio de la vida de Farfán. Hace poco vio su película y me dijo que cuando indaga más cosas “del morenaje”, como lo llama de cariño, le gustaba más.

Cuando le he dicho que estoy harto que siempre me esté hablando de Jefferson, se ríe y me dice, “ay amor, no seas tonto, cómo te vas a poner celoso de un famoso. No tengo ninguna posibilidad de que Farfán se fije en mí”. Sus palabras me duelen porque pienso que si tuviera la chance de salir con Farfán, entonces me dejaría sin pensarlo.

Esta situación me tiene abrumado porque a veces mi chica se demora bastante en responder mis mensajes, ya no me da la atención de antes y creo que es porque todo el tiempo anda averiguando cosas de Farfán. Mis amigos dicen que estoy loco por tener este tipo de celos. ¿Qué opina usted?

CONSEJO

Estimado Martín, es natural que sientas un poco de celos si tu pareja habla todo el tiempo de otra persona, así sea famosa. Sin embargo, esos celos deberían ser algo pasajero y sin importancia, no tienes que generarte estrés. A todas las personas les pasa que se obsesionan con alguien o algo, pero luego pasa. No dudes de tu chica.