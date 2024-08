Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Claudia, de 42 años, quien me escribe desde San Bartolo:

Doctorcita, hace tiempo que enfrento una situación en silencio por vergüenza, pero ya me harté y recurro a su columna en busca de sus sabios consejos. Hace 4 meses Paul, mi actual pareja, me pidió quedarse conmigo una semana porque había tenido una fuerte discusión con su familia y no quería volver a casa de sus padres.

Esa semana la pasamos increíble y, cuando me dijo que se iría, le pedí que se quede una semana más. Yo nunca antes había convivido con alguien, así que me gustó bastante sentirme acompañada. Paul aceptó encantado, no obstante, no pensé que mi propuesta se convertiría en un problema.

El tema es que se cumplió la segunda semana y mi chico no se fue. Así han transcurrido más de 3 meses. Poco a poco ha ido trayendo ropa y cosas suyas y hace una semana me pidió un cajón para guardar sus pertenencias. Yo lo amo, me gusta estar con él, el dilema es que no me apoya económicamente en nada, ni en alquiler, ni en comida. En pocas palabras, lo mantengo.

Últimamente, le lanzo indirectas diciéndole que con mi sueldo no me doy a basto para cubrir todos los gastos, pero solo me dice que me ayudará a economizar. Paul trabaja remoto, no sé que hace con su dinero. Me siento mal también porque me ayuda demasiado. Siempre tiene la casa ordenada, me lava la ropa, me cocina, pero si quiere vivir conmigo lo justo es que colabore con dinero. Tengo miedo perderlo si hablo del tema, tenemos una bonita relación. ¿Qué hago?

CONSEJO

Querida Claudia, hablar con Paul te revelará si realmente tienes una buena relación o si él solo está contigo por conveniencia. Incluso, por principios y valores, tu pareja ha debido tener la iniciativa de contribuir económicamente al vivir en tu casa. Entiendo que estés enamorada, pero si dejas pasar este tipo de situaciones ahora, se agravarán en el futuro. Sé valiente y aborda el tema. Suerte.