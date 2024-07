Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Román, de 36 años, que vive en Chorrillos.

Román (36, Chorrillos). Doctora Moro, quien entiende a las mujeres. Hace años tuve una relación tóxica porque yo celaba mucho a mi pareja, terminamos muy mal y, desde entonces, me propuse cambiar. El asunto es que ahora estoy teniendo problemas con mi actual pareja porque no la celo.

Mariana y yo estamos juntos hace 9 meses. Todo parecía ir de maravilla, pero en las últimas semanas mi chica anda irritada porque dice que no me importa. Yo le brindo toda mi atención, mi tiempo y muchos detalles, no obstante, la razón de su molestia es que no la celo para nada.

Cuando me dice que saldrá los fines de semana con sus amigas, trato de no estar escribiéndole para que disfrute de su noche. Si me dice que se verá con un amigo, solo le pido que me avise cuando llegue a casa para saber si está bien. Si me habla de un ex, la escucho con calma, eso me ayuda a conocer cómo se comportaba en una anterior relación. Pero esta conducta que tengo la irrita.

Yo ya le he contado de mi pasado y lo terrible que la pasé por culpa de mis inseguridades. Yo le he dicho que confío en lo buena chica que es y que no quiero caer en el tema de los celos enfermizos porque me transforman en algo que no soy. Incluso, Mariana sabe que he ido a terapia por casi tres años.

La amo, pero no quiero que su comportamiento sea un retroceso para mí. ¿Qué hago? Ayúdeme, por favor.

CONSEJO

Estimado Román, nada en exceso es bueno, quizás ese sea tu temor, volver a ser el de antes y está bien que te protejas. Conversa tranquilamente con tu pareja y dile que tú haz decidido confiar en ella porque te parece una buena chica. Que anteriormente la pasaste muy mal y que la terapia te ha ayudado a ver las cosas de una manera distinta. Suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A: magalymoro@prensmart.pe