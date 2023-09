Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Angelina, de 28 años, que vive en Santa Anita:

Estoy muy frustrada, señora Moro. Por más que me esfuerzo por agradarle a la familia de mi pareja no logro que me acepten. Muy por el contrario, me detestan y siempre me tratan con desdén cuando los visito. Mi suegra, particularmente, se encarga de ser muy cruel conmigo.

Yo me enamoré de Santiago en la universidad y desde entonces somos una pareja muy unida. Puede ser que hayamos peleado mucho en un momento dado, pero éramos jóvenes y no sabíamos tratar nuestras diferencias. Ambos maduramos y nuestro camino ahora es muy sólido.

Quien no parece aceptar que soy mejor ahora es mi suegra. Siempre me humilla con toda su familia y no me toman en serio. Intento ayudar en la cocina pero dice que soy inútil, cuando pongo la mesa dice que lo hice mal.

Hace una semana fui a su casa porque nos invitaron a tomar lonche con sus tías. Todo transcurrió de forma normal, pero todas se reían mucho cuando me veían y yo no entendía por qué. Al llegar a casa sentí un fuerte dolor de estómago que no me dejaba dormir y fue entonces cuando me di cuenta de su maldad: me habían servido té laxante para reirse de mí.

Obviamente rompí en llanto. Son muy crueles conmigo y, por más que se lo digo a mi pareja, él no me cree. Es insoportable. ¿Cuál es mi mejor alternativa ante esta situación?

CONSEJO

Estimada Angelina, no permitas que se te falte el respeto. Como dice el dicho, debes tomar al toro por las astas y enfrentar a tu suegra para darte un lugar. No debes ser grosera, tampoco altanera, únicamente pídele que te respete como mujer y dile que no estás dispuesta a permitir que pasen por encima de ti. Habla nuevamente con tu pareja y fija un ultimátum. Suerte.