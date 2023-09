Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Pedro, de 35 años, que vive en Ate:

He perdido toda esperanza de encontrar el amor, señora Moro. Descubrí que mi enamorada ha estado mintiendo sobre mí y que se avergüenza de mis dificultades ante sus amigas. Ayer decidí terminar con ella, pero me acosa y me sigue pidiendo perdón.

Mi relación con Andrea duró aproximadamente 5 años. Por la pandemia, como muchos, perdí mi trabajo y cuando era joven no pude culminar mis estudios porque mis padres fallecieron. Con mucho esfuerzo he empezado a llevar una carrera técnica en un instituto y, la verdad, no ha sido muy sencillo.

A ella la conocí por Tinder y siempre se mostró comprensiva conmigo. Ella proviene de una familia adinerada, así que siempre me exigía pulir mis modales y actuar de cierta forma. Hace poco abrí mi laptop donde ella dejó su WhatsappWeb abierto y pude ver en el chat de sus amigas todas las mentiras que inventaba de mí.

Andrea decía que estudiaba en la universidad y que mi trabajo era como un administrador de una marca cuando la verdad es que yo apoyo cargando cajas en el almacén de la tienda. Me sentí muy lastimado y, con las pruebas en la mano, me animé a dejarla.

Ahora ella pide perdón, pero no puedo disculparla. Siento que por ser un fracasado nunca nadie me amará. ¿Qué me aconseja?

CONSEJO

Estimado Pedro, no seas duro contigo mismo. La mujer correcta te dará el amor que mereces. No tengas temor a quedarte solo, esfuérzate en tu crecimiento personal, termina tu carrera y el amor llegará a ti cuando sea el momento. En cuanto a Andrea, no sufras por ella porque no supo valorarte. Puedes perdonarla pero mantenla fuera de tu vida. Ánimos.