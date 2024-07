Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Mariana de 25 años, que vive en Pueblo Libre.

Doctora Magaly Moro, empiezo mi carta dejando en claro que no tengo ninguna obsesión con mi ex enamorado. Mauricio y yo tuvimos una bonita relación durante un año. Terminamos porque ninguno tenía tiempo para la vida de pareja.

En la actualidad, Mau y yo somos buenos amigos. Él inició un romance con Rosa, una compañera de su trabajo. Cuando me hablaba de ella, la describía como una chica perfecta, la otra mitad que complementaba su vida. Yo me sentía feliz por él.

Sin embargo, unos amigos en común me contaron que Rosa se parece mucho a mí. Yo pensé que exageraban, pero grande fue mi sorpresa cuando la conocí en el cumpleaños de Mauricio. Realmente ella y yo parecemos hermanas separadas al nacer. Tenemos el mismo porte, la contextura, el cabello, ¡hasta ambas usamos brackets!

Cuando Mauricio me la presentó me quedé con la boca abierta. No pensé hablar de esto con Mau, pues creía que solo era coincidencia. Sin embargo, la semana pasada que revisaba las redes sociales de Mauricio, vi que le dedicó a su novia la canción “Tu amor me hace bien” de Marc Anthony, que antes me la había dedicado a mí.

Busqué más y descubrí que Mau hace con ella lo que hacía conmigo. La lleva a los mismos lugares, le dedica los mismos poemas y la llama de cariño como me llamaba a mí: Bebé. Doctora, cree que, como dicen mis amigos, Mauricio no me ha olvidado y solo buscó en Rosa una copia de mí. ¿Debo hablar con él?

CONSEJO

Mariana, es posible que Mauricio se haya fijado en Rosa porque tiene características que a él le gustan en una mujer y no porque te recuerde a ti. Con respecto a que le dedique los mismos temas musicales, son coincidencias, a veces los hombres no recuerdan ni lo que comieron ayer. Lo mejor es que no le comentes nada y dejes que viva su relación. Suerte.