Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Felipe, de 43 años, quien me escribe desde Los Olivos:

Doctorcita, estoy a punto de irme unos días a la casa de mi madre porque no soporto a mi pareja. Lo único que hace, desde hace dos semanas, es hablar de “La casa de los famosos”, un reality que ni siquiera es peruano.

Yo amo a Margot, pero siempre hemos discutido porque a ella le gusta hablar de temas superficiales y que no le aportan nada. Cuando intento conversar con ella sobre política, realidad nacional o alguna noticia internacional, mi pareja esquiva el tema o simplemente asiente con la cabeza, pero no interviene en nada. Prácticamente, hago un monólogo. Muy diferente es su comportamiento cuando habla de famosos, chismes, escándalos y otras tonterías. Palabras le sobran, se sabe la noticia al derecho y al revés, y hasta opina con buenos argumentos.

Hace tiempo yo decidí no amargarme más y cuando me habla de temas faranduleros, solo la escucho. Sin embargo, con el programa “La casa de los famosos” se ha obsesionado. Todo el tiempo habla de un tal Adrián Marcelo al que odia y de un actor que se apellida Arath al que dice que ama porque pudo ganarle la batalla al alcoholismo y no sé qué más. Todo esto me lo sé de memoria porque lo ha repetido tantas veces. Me aburre.

Le he pedido que no me hable más del tema, pero sigue saturándome con tanta información. Doctora, ¿cree que estaría mal si me voy a pasar unos días con mi madre?

CONSEJO

Estimado Felipe, conversa nuevamente con tu pareja sobre el estrés que te genera que te hable todo el tiempo del mismo tema. Procuren encontrar el equilibrio. De eso se trata una relación, de ser flexible y tolerante. Te sugiero que no te vayas donde tu madre. Intenta solucionar las cosas con tu esposa. Mucha suerte.