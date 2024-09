Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Rosario de 27 años de Surquillo:

Doctora Magaly Moro, me encuentro en una encrucijada y espero que su consejo me pueda ayudar a tomar una decisión. Le cuento que hace un año terminé mi relación con Mauricio, estuvimos juntos durante tres años, pero nos alejamos porque teníamos diferentes proyectos de vida, pues yo buscaba casarme y él quería la convivencia.

Todo este tiempo no he tenido ninguna relación, he salido con algunos amigos, pero nada serio. Estoy soltera y sin compromiso. A veces pienso en Mauricio, en lo bien que la pasábamos juntos. Nos llevábamos muy bien, y en la cama éramos puro fuego. Pero nada de eso fue suficiente para que él se anime a casarse conmigo.

Yo siempre he soñado que estoy entrando a la iglesia vestida de novia y en el altar está esperándome el amor de mi vida. A veces pienso que fui muy drástica con la idea del matrimonio, si hubiera aceptado la convivencia seguramente él y yo seguiríamos juntos.

Hace una semana encontré a Mauricio en una reunión de amigos. Nos saludamos y fue muy atento conmigo. Conversamos e intercambiamos números de celular. Desde ese día nos escribimos a diario, me dice que quiere verme a solas, para recordar los viejos tiempos. Yo creo que él, al mismo estilo de la “Foquita” Farfán con Yahaira, quiere tener un “remember” conmigo. Confieso que Mauricio me sigue gustando mucho, pero no quiero tener una aventura con él. ¿Qué hago, doctora?

CONSEJO

Querida Rosario, tienes que estar muy segura de lo que sientes y lo que quieres en tu vida amorosa si piensas aceptar la invitación de Mauricio. Habla claramente con él y dile que no estás dispuesta a tener una aventura, si eso es lo que quieres. No te dejes llevar por tus deseos y emociones, pues por querer vivir un momento de pasión, podrías arrepentirte. Suerte.