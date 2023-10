Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Celia, de 35 años, que vive en Santa Anita:

Doctora, necesito que me ayude a ponerle un límite a mi novio. Antonio siempre me invita a salir juntos luego del trabajo, pero en más de una ocasión ha llegado acompañado de Daniel, su mejor amigo. Es imposible para mí tener un ambiente privado y romántico con mi pareja porque su amigo es parte de cada salida. ¡Lo detesto!

Estoy furiosa, señora Moro. Ya le he explicado a Antonio, en más de una ocasión, que me incomoda tener con nosotros a Daniel, quien me acusa de manipuladora y tóxica. Ese tipo es un idiota, por su culpa hemos peleado porque le dice a mi novio que yo no valgo como mujer por mi forma de vestir. Es el mayor crítico de nuestra relación y lo peor es que no sé por qué le caigo tan mal.

Ya lo he enfrentado delante de mi novio y le exigí que dejara de aparecerse en nuestras citas. Daniel fue demasiado grosero conmigo y me dijo que si él salía con nosotros era para evitar que yo manipulara a su amigo a mi antojo.

No lo soporto, doctora Magaly. No puedo más. Lo que me da más cólera es que cuando se hablan se tratan con amor diciéndose “bebé” o cosas por el estilo. No hay palabras para definir el repudio que siento. Incluso, le pedí a mi novio que si estaba enamorado de su amigo que se queden juntos. Él insiste en que me ama a mí, pero no me da mi lugar. ¿Qué debo hacer para que me entienda?

CONSEJO

Estimada Celia, no puedes estar con una persona que no te da un lugar en su vida y permite que sus amigos te falten el respeto. Habla con Antonio seriamente y ponle un límite. Dile que quieres privacidad en tu relación. Si él pone en primer lugar su amistad y luego a su relación contigo, no estás en el lugar correcto. Encontrarás a quien te valore y respete como mereces. Ánimo.

