Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Carlos, de 25 años, que vive en Surquillo:

Buen día doctora Magaly, acudo a usted con un serio problema, conocí a una estudiante de intercambio en mi universidad que se mudó a Perú. Ella es chinita, preciosa, muy graciosa y le encanta nuestra cultura. Poco a poco la he conquistado, pero cometí un grave error.

Cavé mi tumba al decirle que yo sabía hablar un poco de chino. La verdad solo quería impresionarla para que se sintiera cómoda conmigo, pero ahora me ha invitado a cenar a su casa con su familia que no habla español y no sé qué hacer. Se supone que use mi chino “básico” para comunicarme de a pocos con ellos, pero es imposible porque no sé hablarlo.

Obviamente, me da miedo hacer el ridículo con ellos, pero más temor me da decepcionarla y que se aleje de mí por haberle mentido. Por lo poco que sé de su cultura, la mentira está muy mal vista, no sé si pueda perdonarme y me siento como un idiota por haber dicho todo eso. No pensé en las consecuencias.

He intentado aprender el idioma con apps como Duolingo y otras similares, pero es imposible. Ese idioma me revienta la cabeza y más aún porque solo tengo una semana para poder lograrlo.

Mi plan ahora solo es confesar la verdad esperando que me comprenda, aunque no sé por donde empezar. ¿Qué podría aconsejarme para explicar lo sucedido sin quedar mal?

CONSEJO

Estimado Carlos, la mentira nunca te llevará a algo bueno. Búscala a tu chica a solas, explícale tus sentimientos y dile que creíste que podrías impresionarla diciendo que sabías su idioma. Discúlpate por haber mentido, dile que para ti ella es muy importante. No asumas que te odiará por un prejuicio. Confía en ti mismo y sucederá lo que tenga que pasar. Suerte.