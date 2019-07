Volvimos y no quiero perderlo: "Sus hijas me odian y sin razón alguna"

Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Pilar (55, Pueblo Libre). Doctora Moro, estoy en el mejor momento de mi vida y no quiero que nada arruine mi felicidad, por eso recurro a usted, para contarle mi historia.

Actualmente soy una mujer de más de 50 años, pero cuando tenía 17 me enamoré de Roberto, un chico de mi barrio. Él fue mi primer amor. Me cautivó su caballerosidad; era un joven que pese a nuestra corta edad demostraba ser muy respetuoso, responsable y con grandes aspiraciones.

No sabe cuánto lo amaba, aunque lamentablemente lo nuestro terminó por un rumor de infidelidad. Superar esa ruptura me tomó años, pero como dicen “el tiempo lo cura todo”. No obstante, el amor siempre estuvo ahí. Sé que es una locura confesar que durante más de 20 años he pensado en él; sin embargo, es real.

No obstante, la vida continuaba y yo conocí a varias personas; tuve mis romances pero, en general, mi vida amorosa siempre fue desastrosa. A partir de los 40, empecé a resignarme y creer que me quedaría sola de por vida. Y cuando llegué a los 50, entré en una depresión total, porque me concebí como “la solterona” de la familia.

Sin embargo, mi suerte no estaba echada y todo mi mundo cambió hace un año, cuando me reencontré con Roberto, mi gran y verdadero amor. Me contó que su esposa falleció y que estaba soltero. A los 6 meses, me pidió que fuera su pareja y desde entonces todo ha sido magia. El problema es que sus hijas me odian y sin razón alguna. He intentado ganarme su cariño, pero solo he recibido maltratos. Yo me rehúso a perderlo. ¿Qué hago, doctora?

Ojo, consejo

Querida Pilar, tienes que poner las cosas en orden para que tu relación avance y se mantenga. Conversa con Roberto para que ponga límites. Cuida mucho tu amor. Suerte.