La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció que dará por concluido el convenio de cooperación interinstitucional firmado con la Municipalidad de Ate, tras difundirse la detención de siete inspectores de transporte de dicha comuna.

Además, se procederá a iniciar las acciones legales correspondientes contra los funcionarios de la mencionada municipalidad que resulten responsables.

Cabe precisar que la ATU, en el marco de su política de lucha contra la informalidad y corrupción, mantuvo un convenio de cooperación interinstitucional con el municipio de Ate para fortalecer la fiscalización y promover un transporte formal en beneficio de los ciudadanos.

En ese sentido, como parte del convenio, la ATU capacitó y acreditó al personal designado por la municipalidad para realizar labores de fiscalización dentro de su jurisdicción, y en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).

Sin embargo, este acuerdo finalizó hoy luego de que la PNP anunciara la desarticulación de la banda delincuencial “Los Elegantes de Lima Este”, integrado por siete inspectores de transporte de la municipalidad de Ate. Además, sus habilitaciones para ejercer labores de fiscalización ya han sido canceladas de manera permanente.

La ATU reafirma su compromiso de seguir trabajando por un transporte digno, eficiente y seguro en beneficio de los 11 millones de limeños y chalacos.