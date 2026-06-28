Un contingente de 44 bomberos peruanos especialistas en rescate llegó a Venezuela la tarde del último viernes, a fin de unirse a las labores de búsqueda de víctimas tras los devastadores terremotos que afectado al país en los últimos días.

Este grupo de expertos lleva consigo no solo su vasta experiencia, sino también equipos avanzados de rescate que serán cruciales para las operaciones en curso.

La llegada de los voluntarios peruanos se produce en un momento crítico, ya que las labores de búsqueda y rescate continúan en varias regiones afectadas. Las autoridades venezolanas han expresado su gratitud por este apoyo internacional, destacando la importancia de la colaboración en situaciones de emergencia.

Los especialistas en rescate trabajarán codo a codo con los equipos locales e internacionales, compartiendo técnicas y estrategias que podrían aumentar significativamente las posibilidades de encontrar y salvar a personas atrapadas entre los escombros. La experiencia de estos bomberos en situaciones de desastre natural se considera invaluable, ya que han participado en misiones de rescate en diferentes partes del mundo.

Los bomberos peruanos llevan consigo herramientas de alta tecnología para corte, expansión y otras maniobras de liberación de víctimas en caso de estar atrapadas.

“La llegada de nuestros bomberos ha sido recibida con esperanza por las comunidades afectadas. Muchos residentes han expresado su alivio al saber que expertos de varios países están dedicados a ayudar en el esfuerzo de salvar vidas. Las muestras de apoyo y agradecimiento se han hecho evidentes en las redes sociales y en las calles, donde la gente se ha congregado para dar la bienvenida a estos nuevos aliados en su lucha por superar la tragedia”, citó el brigadier general CBP Juan Carlos Morales, comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Bomberos voluntarios del grupo especializado USAR (Urban Search And Rescue), de los Bomberos Voluntarios del Perú, que viajó a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras los sismos.

UNIDAD “K-9″

Con el refuerzo de estos 40 bomberos especialistas en rescate, las esperanzas de encontrar más sobrevivientes aumentan. Mientras las labores de búsqueda continúan, la comunidad internacional y local permanece unida en su objetivo común de salvar vidas y reconstruir las comunidades afectadas.

Forma parte de este equipo de avanzada peruano, la unidad canina o "K-9" de nombre Kayra, una belgian shepherd malinois de cuatro años, entrenada en la localización de personas atrapadas.

Cabe señalar que forma parte de este equipo de avanzada peruano, la unidad canina o “K-9″ de nombre Kayra, una belgian shepherd malinois de cuatro años, entrenada en la localización de personas atrapadas; su experiencia y extraordinario olfato serán fundamentales para fortalecer la misión humanitaria que el Perú lleva al país hermano.

La experiencia y el extraordinario olfato de Kayra serán fundamentales para fortalecer la misión humanitaria que el Perú lleva a Venezuela.

Los 44 bomberos voluntarios del grupo especializado USAR (Urban Search And Rescue), de los Bomberos Voluntarios del Perú, que viajó a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras los sismos, a su vez llevan consigo herramientas de alta tecnología para corte, expansión y otras maniobras de liberación de víctimas en caso de estar atrapadas.

Este grupo de expertos lleva consigo no solo su vasta experiencia, sino también equipos avanzados de rescate que serán cruciales para las operaciones en Venezuela.