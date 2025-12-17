La Navidad significa unión, amor, solidaridad y, sobre todo, compartir; más aún si es con los pequeños que más lo necesitan. Es así que, a escasos días de la celebración del nacimiento del Niño Jesús, la Asociación Pro Asistencia Social (Proas), aprovechó esta significativa festividad, para llevar presentes a decenas de niñas y niños de escasos recursos.

Para tal fin, como cada año, llegaron a “Cerro Cachito” en Pachacútec, en el distrito de Ventanilla, considerado el mayor centro poblado de personas con discapacidad, donde los esperaban los pobladores y sus hijos, hasta los 12 años, a quienes agasajaron y dieron obsequios como juguetes, chocolatada, panetón, y disfrutaron de unas horas de música y juegos con un show navideño.

Proas también se hizo presente a pedido del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) con donativos para la fiesta de Navidad de los niños de la institución “Cerrito Azul”, así como del Omaped de la municipalidad de El Agustino.

Cabe resaltar que la Asociación PROAS, desde su fundación hace 15 años por el empresario y benefactor Félix Rosenberg Guttman, ha llevado ayuda a casi todo el país beneficiando a miles de personas de condición humilde, contando con el apoyo de diversas empresas del rubro del juego de azar responsable.

Este año, Proas se hizo presente en los pueblos de Santa Rosa, Rincón Sacra, Santa Cruz de Cocachacra, Callahuanca y otros, en solidaridad con los agricultores que fueron afectados por los desbordes de los ríos, haciéndoles entrega de botas muy necesarias para el trabajo de la tierra.

En Ate, en la Asociación de Discapacitados de Huaycán, institución que alberga hombres y mujeres con discapacidad quienes a pesar de sus limitaciones hacen todo lo posible por seguir adelante por sus familias, se hizo entrega de un centenar de mantas polares.

Asimismo, el Hogar “Gladys Pezzutti”, la Asociación Infant , el Colegio Sonrisa de Mariel Centro especial de formación integral, para los niños con discapacidad, la Asociación de Ayuda al Niño Quemado (Aniquem), y la Asociación de Padres y Amigos de Niños Excepcionales, recibieron útiles de limpieza e implementos como sábanas y otros artículos.