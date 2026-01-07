Los accidentes de tránsito, la congestión vehicular y el uso desordenado del espacio público siguen siendo algunos de los principales retos para la movilidad en las ciudades del país. Frente a este escenario, la implementación de soluciones viales adecuadas se vuelve clave para proteger a conductores, peatones y trabajadores, así como para mejorar la circulación y el cumplimiento de las normas de tránsito.

En la práctica, contar con elementos de señalización visibles, resistentes y fáciles de instalar permite delimitar carriles, ordenar desvíos, proteger zonas de obra y separar flujos vehiculares y peatonales. Estas soluciones son utilizadas por municipalidades, empresas de servicios, proyectos urbanos y operadores logísticos para reducir puntos de riesgo y prevenir accidentes, tanto en entornos urbanos como interurbanos.

Los expertos en seguridad vial coinciden en que el diseño y los materiales de estos dispositivos influyen directamente en su efectividad. Por ejemplo, separadores y cilindros viales con buena estabilidad y alta visibilidad ayudan a mantener el orden incluso en condiciones de poca luz o tráfico intenso, mientras que los señalizadores compactos permiten reforzar advertencias en tramos críticos de manera rápida.

Otro aspecto cada vez más relevante es la sostenibilidad. El uso de productos fabricados con material reciclado, combinados con soluciones de alta durabilidad, contribuye a reducir el impacto ambiental sin comprometer la seguridad. Este enfoque responde a una tendencia creciente en la gestión urbana, que busca integrar criterios de economía circular en la infraestructura vial.

Entre las soluciones más utilizadas para mejorar la seguridad en calles y carreteras se encuentran:

• Separadores viales: empleados para delimitar carriles exclusivos o zonas de obra, mejorando el orden y la visibilidad.

• Cilindros viales: flexibles y resistentes, adecuados para señalización temporal y desvíos.

• Conos de seguridad: fabricados con plástico reciclado, livianos y estables, útiles en calles, estacionamientos y trabajos en vía pública.

• Señalizadores viales: que refuerzan la visibilidad y la prevención en puntos de riesgo.

“La seguridad vial es un tema que debe involucrarnos a todos. Desde nuestro frente aportamos con soluciones prácticas y sostenibles, como nuestros separadores viales SVM o los conos de seguridad ECOPLAST, que nos ayudan a tener una ciudad más ordenada, segura y responsable. Algunas de estas soluciones están creadas a partir de material reciclado, las cuales integramos de manera estratégica con otros productos de alta resistencia. Estas alternativas no solo mejoran la seguridad en las calles, sino que también impulsan una gestión ambiental responsable y alineada con los principios de la economía circular”, señala Alex Camino, jefe de Basa Industrial.

La correcta implementación de estos elementos, junto con una adecuada planificación y fiscalización, pueden marcar una diferencia significativa en la reducción de accidentes y en la construcción de ciudades más ordenadas, seguras y responsables con el entorno.