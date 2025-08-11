Según el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, 7 de cada 10 incendios urbanos en el país tienen como causa fallas eléctricas, como cortocircuitos o descargas eléctricas.

Para saber cómo evitar ser parte de esta estadística, ABB en Perú interviene un tren de Línea 1 del Metro de Lima y transforma la Estación Cultura en un espacio de concientización masiva sobre soluciones indispensables y seguras que deben estar en todos los hogares.

Más de 620 mil pasajeros que circulan a diario por Línea 1 del Metro de Lima son sorprendidos con mensajes de la campaña “Conecta tu vida con confianza” que fomenta la seguridad eléctrica y advierte sobre el riesgo invisible pero letal en los hogares.

“Queremos trasladar la confianza que ABB ha construido en los sectores más exigentes —como la minería o la industria pesada— hacia la vida cotidiana de las familias”, explica Hugo Valdés, gerente del negocio de Electrificación de ABB en Perú. “Nuestro propósito es claro: reducir los riesgos eléctricos con soluciones accesibles, confiables y que cumplan con la normativa nacional e internacional”.

Seguridad eléctrica

Desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho, ABB en Perú brinda en Línea 1 del Metro de Lima una experiencia educativa y de concientización. Durante dos meses, la compañía realizará activaciones con comparsas dentro de un tren totalmente brandeado y en las 26 estaciones donde los pasajeros recibirán material informativo sobre el uso de los interruptores diferenciales y termomagnéticos, elementos críticos para prevenir descargas eléctricas y cortocircuitos que pueden generar incendios.

La gigante tecnológica, también, advierte, sobre los cuidados de los tomacorrientes e interruptores de luz residenciales que deben estar aptos para evitar descargas eléctricas. “La seguridad eléctrica no es opcional, debe ser parte de todos los hogares”, remarcó Valdés.

En la Estación La Cultura, los pasajeros encontrarán una zona de experiencias donde podrán encontrar puntos de energía para cargar sus celulares, mientras conocen las soluciones residenciales recomendadas por ABB en Perú.

El objetivo es claro: informar a la ciudadanía, promover productos seguros y prevenir tragedias.

Una campaña que une esfuerzos

“Conecta tu vida con confianza” también destaca por su componente colaborativo. Empresarios locales del sector eléctrico se han sumado a la campaña, difundiendo el mensaje desde sus propios negocios, ferreterías y canales de distribución.

Chang Commercial, Promelsa, Invesux, Globaltec y Sigelec contribuirán a ampliar el impacto de la iniciativa y refuerza la idea de que la seguridad eléctrica es una responsabilidad compartida.

“Estamos construyendo una comunidad comprometida con la prevención. Desde el técnico electricista hasta la gran empresa, todos tenemos un rol en esta causa”, señaló Valdés.

Cabe destacar que la campaña es una invitación a reflexionar sobre los riesgos invisibles del día a día. Y Línea 1 del Metro de Lima, con su capacidad simbólica de unir 11 distritos y realidades, se convierte en el canal perfecto para hacer visible lo invisible: la inseguridad eléctrica que amenaza silenciosamente miles de hogares peruanos.