Lima estrenó un mural de 36 metros de largo que reúne la historia, cultura y diversidad de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. La obra, impulsada por el parlamentario andino Marcio Bendezú Echevarría, promueve la integración y los lazos que unen a los cinco países.

El Mural de la Integración Andina fue inaugurado en la Casa de la Juventud de Jesús María, en el marco del 47.º aniversario del Parlamento Andino. Con 3,5 metros de alto, la obra retrata los pueblos, paisajes, historia, cultura y recursos naturales que forman parte de la identidad de la región andina.

“Trabajamos unidos por una región andina próspera, comunicada e integrada” , afirmó Marcio Bendezú. La iniciativa parte de una idea central: los cinco países comparten historia y raíces, pero también desafíos y un futuro en común.

La inauguración reunió a representantes del Poder Legislativo, el Parlamento Andino, la Comunidad Andina, el cuerpo diplomático y autoridades locales. Entre ellos estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto; el secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez; y los parlamentarios andinos Jhan Nicanor Toledo y Paul Fernández.

La iniciativa tendrá continuidad. Según informó el Parlamento Andino, el mural será replicado dentro y fuera del Perú. Bendezú anunció que en 2027 se podrán elaborar e inaugurar nuevas obras en otros distritos del país y en países de la región andina.

Más allá del mural, el Parlamento Andino representa a los ciudadanos de la región y trabaja para fortalecer la integración entre los países andinos. Ese reto también implica acercarse a las nuevas generaciones, preservar la identidad y la cultura andina y abrir más espacios para la participación ciudadana. El desafío es que esa integración se traduzca también en resultados concretos para la población.