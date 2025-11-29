Este sábado 29 de noviembre, el Circuito Mágico del Agua presentará un espectáculo de luces, música y tecnología que busca convertirse en uno de los momentos más memorables de esta temporada navideña.

Bajo el nombre “Jesucristo Nace Aquí”, este evento integrará una representación en vivo del nacimiento de Jesucristo con un despliegue escénico que incluye iluminación sincronizada, proyecciones y una estrella formada por drones que se elevará sobre la Pileta de la Fantasía.

La actividad iniciará a las 8 de la noche del sábado para todos los visitantes del Parque de las Aguas. Familias, jóvenes y público general están invitados al evento.

El montaje empleará tecnología de espectáculos utilizada en grandes producciones internacionales. La estrella de drones, que será visible desde distintos puntos de Cercado de Lima, funcionará como eje simbólico del relato de Lucas capítulo 2, donde se narra el nacimiento de Jesús y los eventos que le siguen de cerca, mientras que las luces y efectos visuales acompañarán la narración del nacimiento de Cristo, interpretada por actores en escena.

El espectáculo también busca recordar que, más allá de la representación escénica, el nacimiento de Jesucristo cobra sentido cuando inspira buenas acciones en la vida diaria. La propuesta enfatiza que cada gesto de solidaridad “ilumina el mundo” y mantiene vivo el mensaje central de la Navidad.

El evento forma parte de “Ilumina El Mundo”, campaña internacional auspiciada por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Su llegada al Parque de las Aguas busca ofrecer una experiencia abierta al público que combine espiritualidad, comunidad y expresión artística en un formato accesible.