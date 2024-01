Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Abelardo, de 41 años, que vive en Surco:

Doctora Moro, he pensado mucho antes de escribirle estas líneas porque no quería exponer un problema tan personal, pero debido a que no le encuentro solución, me veo obligado a contárselo con la esperanza de que me brinde la ayuda que necesito.

No sé si mi novia tenga un problema psicológico, pero le gusta hablar como bebé. Liliana me gustó porque me parecía una mujer madura e inteligente, sin embargo, desde que me mostró su inclinación por el lenguaje infantil ya no la veo igual.

Lo peor de todo es que esta conducta se acentúa más cuando estamos en la intimidad, lo que me parece un poco perturbador. En más de una ocasión le he pedido que evita hacerlo, sin embargo, dice que a ella le gusta y que no va a cambiar por mí.

Doctora Moro, mi incomodidad ha llegado a tal punto que mi deseo sexual ha disminuido por completo. Mi pareja se enoja porque ya no lo hacemos como antes, pero solo con imaginarla hablando como bebé ya no me provoca nada.

Según me explica ella, el intercambio de expresiones empalagosas y soniditos de bebés pueden fortalecer el amor y la confianza entre dos personas. Pero yo siento que en nuestro caso ocurre todo lo contrario. A pesar de que la quiero demasiado, he pensando en terminar la relación por este aspecto. ¿Qué opina sobre el tema?

CONSEJO

Estimado Abelardo, la comunicación es clave en una relación. Conversa nuevamente con Liliana y explícale lo mucho que te incomoda cuando habla como bebé, no obstante, intenten llegar a un acuerdo con el que ambos estén tranquilos. La negociación es importante para que los dos se sientan tranquilos y plenos. No seas tan cerrado ante los argumentos que te dé tu pareja. Suerte.

