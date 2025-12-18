Hace unos días fui al cine para ver el documental histórico “Fuimos Héroes”, que revive la inolvidable hazaña de la Copa América de 1975, lograda por la selección peruana. De regreso a casa me preguntaba cómo habrían sido aquellos festejos en las calles.

Aún no había nacido, pero para eso están los libros y, sobre todo, los diarios de la época, que conservan la memoria de aquellos días.

La cinta, producida por El Comercio, nos sumerge en los momentos más memorables de la gloria del fútbol peruano y, sobre todo, nos acerca a los testimonios de los propios protagonistas de esa gigantesca gesta deportiva. El documental conmueve tanto por sus fotografías inéditas como por la memoria intacta de los futbolistas que integraron aquel conjunto patrio campeón.

Héctor Chumpitaz, Juan Carlos Oblitas y Oswaldo 'Cachito' Ramírez, tres figuras de la Copa América de 1975, conversando con Miguel Villegas y Mario Fernández, periodistas de El Comercio en plenas grabaciones del documental "Fuimos Héroes". (Foto: archivo personal)

“Treinta y seis años después de la conquista de su primer título sudamericano, la selección peruana repitió anoche la hazaña en Caracas. Derrotó a Colombia por uno a cero, con gol de Hugo Sotil”, informaba en la primera página del diario El Comercio en su edición del miércoles 29 de octubre de 1975, al destacar también el saludo oficial del entonces presidente de la República, General Francisco Morales Bermúdez. Asimismo, la nota periodística recoge la algarabía ciudadana tras la obtención del triunfo sudamericano.

“La conquista de anoche dio lugar a una bulliciosa manifestación de los aficionados locales, que recorrieron la ciudad, así como el Callao y los balnearios, en alegres caravanas, vivando el nombre del Perú y de cada uno de los jugadores del representativo nacional”.

Una fotografía del “Cholo” Sotil, sentado y besando la copa, acompaña el texto de la portada del diario. El magistral registro fotográfico es de autoría del reportero gráfico José Michilot Ramírez, quien fue el único fotógrafo que ingresó al vestuario de la selección peruana al término del partido. Allí se encontró con Héctor Chumpitaz, Juan Carlos Oblitas, “Nene” Cubillas entre otros jugadores. Había sido enviado por el diario El Comercio a Venezuela para realizar la cobertura de aquel importante encuentro, y sus fotografías de entonces se han convertido hoy en documentos históricos y en memoria viva del acontecimiento.

Según relata Michilot, fue enviado a cubrir el partido como premio por una fotografía destacada que había realizado al “Cholo” Sotil durante un amistoso ante Chile en el Estadio Nacional de Lima, meses antes de la consagración peruana en la Copa América de 1975.

“En la final de la Copa me había hecho amigo del utilero de la selección peruana, el ‘Chino’ Pepe. Él me hizo entrar a los camerinos de la selección durante los festejos. No ingresó nadie más”, recuerda. Hay mucho que contar. Seguimos la próxima semana. Nos vemos.