La tregua al alto el fuego entre Irán e Israel deja en suspenso que pueda continuar el conflicto entre ambas naciones o dar por finalizada la contienda bélica. Han sido doce días en que la incertidumbre se apoderó del mundo. Sin embargo, aún nada está resuelto en el Medio Oriente.

El fútbol no ha sido ajeno a la guerra, la cual generó que el jugador iraní Mehdi Taremi del Inter de Milán de Italia no pueda participar en el Mundial de Clubes en Estados Unidos. El delantero no logró viajar desde su tierra natal debido al cierre del aeropuerto internacional Iman Jomeini en la ciudad de Teherán.

Recuerdo que cuando viajé a Rusia para realizar la cobertura del Mundial 2018 estuve tentado de visitar Irán. Había llegado hasta la ciudad de Sochi, en la zona sur del país de los zares, donde la selección peruana de fútbol acabó su participación en el certamen deportivo al vencer 2-0 al conjunto de Australia. Aún el mundial no terminaba pero había unos días de receso para el comienzo de los partidos de octavos de final. La Blanquirroja había sido eliminada, estaba triste y una manera para aliviar mi pena era viajar a otro lugar.

Rondaba en mi cabeza la idea de comprar un boleto aéreo y dirigirme al enigmático país asiático de Irán. Estaba cerca de dicho país y a solo dos horas en avión. Conocer la región donde tuvo lugar el esplendoroso Imperio Persa fue mi gran motivación por lo que acudí al terminal aéreo de Sochi y me acerqué a las oficinas de las aerolíneas.

Solo una agencia hacía vuelos al destino que deseaba pero lamentablemente la frecuencia no era diaria. Tenía que esperar varios días para recién realizar el viaje. Aún mi cobertura periodística en el país de Putin no terminaba y ante la imposibilidad de no encontrar un boleto a Irán decidí volver a Moscú. Me quedé con ganas de descubrir una de las mayores cunas de la civilización.

Espero que el cese al fuego termine con la guerra y no se destruya el vasto y valioso patrimonio cultural iraní. Cuenta con 26 sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Entre ellos se encuentra Persépolis, la antigua capital del Imperio Aqueménida, famosa por sus ruinas monumentales y la ciudad histórica de Bam y su fortaleza, uno de los complejos de adobe más grandes del mundo, similar a la Ciudadela de Chan Chan, la ciudad de adobe de mayor extensión en América y ubicada en Trujillo, en el norte del país.

El genio Albert Einstein dejó la siguiente frase para la posteridad: “no sé con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial, pero la IV Guerra Mundial será luchada con palos y piedras”. Temo que una nueva guerra podría ser tan destructiva y que la humanidad quedaría reducida a un estado primitivo. Nos vemos.