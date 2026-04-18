Más irregularidades en el desarrollo del proceso electoral salen a la luz. Lo último fue el hallazgo de cuatro cajas de la ONPE, con cédulas electorales, en un tacho de basura, en el distrito de Surquillo. Sobre este punto, la ONPE emitió un comunicado informando que personal de la institución olvidó el material en un taxi; además, señalaron que estaban acompañados por fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y efectivos de la Policía Nacional. Ante esto, el presidente del JNE, Roberto Burneo, declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que ellos nunca acompañaron al personal de la ONPE en el traslado del material electoral. ¿Quién miente y quién dice la verdad? Horas después, la ONPE volvió a emitir un comunicado aclarando que una funcionaria mintió al decir que fiscalizadores del JNE acompañaban en el traslado del material. Parece un chiste, pero es anécdota. Esta serie de irregularidades lo único que provocan en la opinión pública es pensar que existe una falta de transparencia y profesionalismo en las oficinas de la ONPE, empezando por su jefe Piero Corvetto.