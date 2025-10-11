Tener colesterol o triglicéridos altos no significa que debamos eliminar todos los aceites, pero sí que debemos elegirlos y usarlos con cuidado. Los aceites son grasas y aportan la misma cantidad de calorías, aunque su efecto en la salud depende del tipo de grasa que contienen. Los aceites vegetales como el de oliva, canola, girasol o maíz son ricos en grasas insaturadas, que ayudan a mejorar el perfil de colesterol si se consumen en cantidades moderadas.

En cambio, las grasas saturadas presentes en la mantequilla, manteca o aceite de coco pueden aumentar el colesterol LDL, conocido como “malo”. Lo más recomendable es usar aceite vegetal en crudo para ensaladas o añadirlo al final de la cocción. También conviene limitar las frituras, ya que el exceso de calor deteriora los aceites y favorece la formación de compuestos dañinos. La clave está en elegir bien el tipo de aceite y cuidar la cantidad.

Si lo usas para cocinar, entre una y dos cucharadas para toda la olla familiar suele ser suficiente.

