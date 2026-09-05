Durante años, para bajar de peso la recomendación parecía sencilla y consistía en comer menos calorías y gastar más. Hoy sabemos que el balance energético sigue importando, pero las calorías no cuentan toda la historia.

Dos alimentos con las mismas calorías pueden producir respuestas muy diferentes. La cantidad de proteína y fibra, el grado de procesamiento y la estructura del alimento influyen en la saciedad, la respuesta de glucosa y hasta en cuánto terminamos comiendo durante el día.

Como nutricionista clínica, no he dejado de mirar las calorías, simplemente ya no las miro solas. Un alimento de 200 calorías que aporta proteína, fibra y nutrientes no equivale nutricionalmente a 200 calorías provenientes principalmente de azúcar y grasa.

Cuando revises una etiqueta, no te quedes en las calorías. Mira también la proteína, fibra, azúcares añadidos y lista de ingredientes. La calidad también cuenta.