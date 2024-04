La palabra edulcorante o endulzante hace referencia a aquel alimento o elemento que endulza las bebidas o preparaciones. Estas opciones pueden ser naturales como la miel o productos que se obtienen luego de un proceso como la estevia y que suelen no aportar calorías o aportan muy pocas calorías en comparación con los azúcares naturales (aportan 4 calorías por gramo de alimento).

Los endulzantes como panela, azúcar, etc. cuyo principal componente es un carbohidrato simple (glucosa, fructosa, etc.) puede ser útil para enriquecer las dietas en pacientes bajos de peso o para endulzar eventualmente postres o bebidas que lo requieran, pero siempre en cantidad controlada ya que un mal uso genera problemas a la salud, por ejemplo: caries dentales, hígado graso, sobrepeso, eleva triglicéridos, entre otros. Recomiendo no superar las tres cucharaditas al día.

Los edulcorantes, cuyo objetivo es endulzar sin aportar calorías o elevar la glucosa en sangre, deben utilizarse también con precaución y optar por ellos solo cuando tenemos una condición de salud que lo amerita o como parte inicial de un tratamiento para controlar el peso y/o mejorar hábitos de alimentación.