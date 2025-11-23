Se ha vuelto común escuchar que existen “dietas para bajar el cortisol”, como si ciertos alimentos pudieran reducir de inmediato la hormona del estrés. Esto es un mito. El cortisol no es malo: es necesario para despertar, concentrarnos y responder a situaciones difíciles. El problema surge cuando se mantiene elevado por estrés constante, algo que ninguna comida puede revertir por sí sola.

No existen alimentos que disminuyan el cortisol de forma directa o inmediata. Lo que sí ayuda son hábitos integrales: dormir bien, manejar el estrés, hacer actividad física regularmente y mantener una alimentación equilibrada contribuyen a que el cuerpo regule sus hormonas de manera natural.

Una dieta saludable respalda este equilibrio, pero no sustituye la gestión del estrés. Desconfiemos de soluciones rápidas que prometen controlar hormonas con alimentos, porque el cuerpo es mucho más complejo que eso.

