La masa madre se prepara solo con harina y agua. Al reposar, aparecen levaduras y bacterias naturales que hacen que la masa crezca sin necesidad de levadura comercial. Gracias a esta fermentación lenta, el pan adquiere un sabor más intenso, una textura crujiente y se mantiene fresco por más tiempo.

Este proceso también facilita la digestión y permite aprovechar mejor los nutrientes del cereal, por lo que muchas personas sienten que el pan de masa madre “cae más ligero”. El pan artesanal puede elaborarse con masa madre o con levadura comercial, pero siempre se hace a mano y sin químicos, lo que lo diferencia del pan industrial.

El pan industrial, en cambio, se fabrica rápidamente y suele incluir aditivos y conservantes para prolongar su duración. Desde el punto de vista nutricional, los panes de masa madre y artesanales son los más recomendables, especialmente si contienen granos integrales o semillas. Aun siendo mejores, conviene consumirlos con moderación; 1 a 2 rebanadas son suficientes.

