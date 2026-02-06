No existe una “hora perfecta” única para comer fruta, y la ciencia es clara en este punto. La fruta es saludable en cualquier momento del día. Dicho esto, el contexto sí importa. Consumir fruta junto con las comidas principales puede ayudar a mejorar la saciedad y a que el azúcar natural se absorba más lentamente gracias a la fibra.

Como colación, la fruta es una buena alternativa frente a productos ultraprocesados. ¿Y en la noche? No hay evidencia sólida de que comer fruta por la noche haga subir de peso o sea perjudicial. En personas con digestión sensible o reflujo, algunas frutas muy ácidas o en grandes cantidades pueden causar molestias, no por el horario, sino por la tolerancia individual.

En síntesis, el mejor momento para comer fruta es aquel que permita hacerlo de manera regular y variada, en una cantidad adecuada y sin desplazar comidas completas.

