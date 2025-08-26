En casos de hígado graso leve a moderado, se debe priorizar la grasa de mejor calidad. Según consensos de la European Association for the Study of the Liver (EASL) y la American Society for Nutrition (ASN), las grasas insaturadas tienen efectos beneficiosos. Esto incluye el aceite de oliva extra virgen, las paltas, las aceitunas, las nueces, almendras y semillas, así como los pescados ricos en omega-3 como la caballa, el jurel o la anchoveta.

Estas grasas ayudan a reducir la inflamación hepática, mejorar la sensibilidad a la insulina y disminuir los triglicéridos.

En cambio, se deben evitar las grasas trans, los aceites parcialmente hidrogenados y los productos ultraprocesados. Cada paciente debe ser evaluado de forma individual por un profesional, ya que otros factores como el peso, la actividad física y enfermedades asociadas también influyen en el tratamiento nutricional.

