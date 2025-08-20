La infusión de cacao se elabora a partir de las cáscaras del grano de cacao, que se tuestan, se muelen ligeramente y se dejan reposar en agua caliente durante unos 5 a 10 minutos. Su sabor es suave, con notas achocolatadas y amargas, y naturalmente libre de azúcar.

Esta bebida contiene compuestos bioactivos como teobromina, polifenoles y pequeñas cantidades de cafeína. Estos componentes pueden aportar beneficios como mejorar el estado de ánimo, estimular suavemente el sistema nervioso y actuar como antioxidante. Además, es baja en calorías y puede ser una alternativa sin lácteos al chocolate caliente.

Sin embargo, por su contenido de teobromina, no se recomienda consumirla en exceso, especialmente en personas sensibles a estimulantes o durante el embarazo. Aunque no se reportan toxicidades graves, siempre es mejor evitar su uso en niños menores y consultar con un profesional si se toman medicamentos.

TE PUEDE SERVIR:

Comer para vivir: Azúcar y su vínculo con el riesgo de cáncer

Comer para vivir: Beneficios y recomendaciones del ejercicio combinado

Comer para vivir: ¿Estoy comiendo suficiente fibra?