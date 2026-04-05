Los huevos de Pascua forman parte de la celebración, especialmente para los más pequeños. Sin embargo, desde el enfoque nutricional, el mensaje no es prohibir, sino enseñar a consumirlos con criterio.

El principal cuidado es la cantidad, ya que el chocolate concentra azúcar y grasa, por lo que ofrecer porciones pequeñas y no de forma continua durante el día ayuda a evitar excesos y picos de energía seguidos de cansancio.

También es importante la calidad, por lo que se recomienda priorizar chocolates con mayor contenido de cacao y menos aditivos, evitando aquellos con rellenos ultraprocesados o exceso de colorantes.

Otro punto importante es el momento de consumo, idealmente después de una comida principal y no en ayunas, con el fin de reducir el impacto en la glucosa.

Finalmente, es recomendable convertir este momento en un aprendizaje, evitando usar el dulce como premio y considerándolo como parte ocasional de la alimentación, de modo que los niños disfruten la tradición sin afectar sus hábitos ni su salud.