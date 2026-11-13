Una taza de té con pan puede parecer una cena ligera, pero después de los 60 años podría quedarse corta en nutrientes importantes para el organismo.

Con el paso de los años, los músculos responden menos al estímulo de las proteínas. Por eso, no basta con consumirlas durante el almuerzo: también es importante incluirlas en la cena.

Entre las alternativas están el pescado al horno con papa y verduras; una tortilla de dos huevos con queso y una tostada; o un guiso de lentejas acompañado de arroz.

Muchos adultos mayores pueden beneficiarse de consumir entre 25 y 30 gramos de proteína en una comida principal, aunque la cantidad depende de sus necesidades individuales

Los carbohidratos tampoco deben eliminarse por la noche. Estos aportan energía y contribuyen a completar los requerimientos nutricionales.

Una cena equilibrada debe incluir proteínas suficientes, verduras y una porción de carbohidratos, con preparaciones fáciles de digerir. Comer menos no siempre significa alimentarse mejor.