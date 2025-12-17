La creatina es una molécula que nuestro cuerpo produce de manera natural y que también obtenemos en pequeñas cantidades de alimentos como carne y pescado. Su función principal es ayudar a generar energía rápida en los músculos. Cuando realizamos esfuerzos intensos, como levantar pesas, hacer sprints o entrenamientos cortos y explosivos, los músculos usan una forma de energía llamada ATP.

La creatina actúa como un respaldo que permite regenerar ese ATP en segundos, haciendo posible repetir series con más fuerza y menos fatiga.

Por esta razón se recomienda tanto en los gimnasios. Mejora el rendimiento en entrenamientos de fuerza, favorece el aumento de masa muscular y ayuda a recuperar mejor después del ejercicio.

Es uno de los suplementos más estudiados y con mayor respaldo científico. Solo cuando se utiliza en dosis adecuadas y bajo supervisión profesional resulta seguro.

