Las várices aparecen cuando las venas, especialmente en las piernas, se dilatan porque la sangre no regresa adecuadamente al corazón. Permanecer mucho tiempo de pie o sentado, tener sobrepeso o sufrir estreñimiento agravan el problema, y la alimentación influye más de lo que se cree.

El estreñimiento frecuente eleva la presión en el abdomen y las piernas, dificultando el retorno venoso. Para prevenirlo conviene consumir un plato generoso de ensalada más dos o tres frutas al día, incluir menestras, cereales integrales y complementos como Fluye, y muy importante beber suficiente agua.

Se ha comprobado que los flavonoides fortalecen las paredes de las venas, reducen la inflamación y alivian la pesadez en las piernas. Se obtienen con una taza diaria de frutos rojos o cítricos, una cebolla al día (cruda o cocida, en guisos o ensaladas) y una taza de té verde.

